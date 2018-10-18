Скандальный 24-летний канадский поп-певец Джастин Бибер тайно женился на своей девушке, 21-летней модели Хейли Болдуин. Пару застукала возле церкви поклонница артиста. Официальных заявлений звезды пока не делали, сообщает Daily Mail.

Пару видели выходящей из одной из церквей в престижном голливудском районе Беверли-Хиллз.

"Скажите только одно, вы женаты?", — спросила у певца и модели случайно оказавшаяся рядом фанатка. Новобрачные хором ответили: "Да".

Бибер поблагодарил поклонницу за теплые слова и назвал ее ангелом. По словам артисты, у них с Хейли бываю взлеты и падения, как у любой пары.

Позже в Сети появились снимки, на которых было запечатлено, как пара выбирает себе дом.

До брака с Хейли Бибер встречался с актрисой и певицей Селеной Гомес. Болдуин – дочь актера Стивена Болдуина.