На юге России разбился учебно-тренировочный самолет

В Краснодарском крае потерпел крушение учебно-тренировочный самолет ВКС России Л-39. Машина упала в воду примерно в 17:00 рядом со станицей Довжанская.

Сейчас на место падения вылетели поисково-спасательные группы. Они ищут летчика. Боекомплекта на Л-39 не было, уточняют в Минобороны РФ.

По данным агентства ТАСС, самолет упал в Азовское море, в полутора километрах от берега. Экипаж успел катапультироваться. Летчики также находятся в воде.

Л-39 – учебно-тренировочный самолет чешского производства. Он предназначен для первичной подготовки пилотов реактивных самолетов.