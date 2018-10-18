Трагедия в Керчи: кто помогал спасать пострадавших

В Крыму — трехдневный траур по погибшим при взрыве в керченском колледже. В списке жертв уже 21 человек. В больницах остаются 44 раненых, 12 человек отпустили домой на амбулаторное лечение. 19 октября объявлено Днем траура и в соседнем Краснодарском крае. Траурные панихиды и стихийные митинги памяти прошли по всей России. В Армавире и Махачкале в память о погибших в небо отпускали белые шары. Лекции в институтах и уроки во многих российских школах начались с минуты молчания. На государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге в знак скорби приспустили флаг. Цветы и свечи приносили к российским диппредставительствам в Казахстане, Киргизии и Молдавии. В Эстонии люди оставляют букеты прямо у окон нашего посольства.

Реанимация керченской больницы. В палате — двое пострадавших: оба — в тяжелом состоянии. Сейчас принимается решение об их отправке в лучшие медицинские центры страны. Раненых также принимают в Симферополе и Краснодаре.

Диана оказалась в самом эпицентре взрыва. На большой перемене вместе с подругой они обедали в столовой. И вдруг — дым, гарь, крики отчаяния. От страшного хлопка оглушило. Взрывной волной отбросило на несколько метров. С переломом ноги и порезами от стекол Диана успевает вырваться наружу.

Первыми на помощь друг другу приходят именно пострадавшие. Вахтер Наталья Ивановна (ей – 66), истекая кровью (стрелок ранил ее одной их первых), продолжала выводить студентов из колледжа. Чтобы отвлечь внимание стрелка и дать возможность спастись остальным, те, кто уже успел выбраться, забрасывают убийцу камнями.

Пострадавших десятки. Среди них — и студентки первого курса, две сестры Аня и Настя. Аня уже дома, сегодня ее выписали из больницы. Ее сестра Настя почти не пострадала. Но у других травмы намного серьезнее.

Одна за одной кареты скорой помощи подъезжали к приемному отделению. Привозили раненых. В двух шагах от больницы — медицинский колледж, студенты которого и оказывали первую помощь пострадавшим. Дрожащими руками студенты первого курса перевязывали раны и ставили капельницы. Переломы, повреждения внутренних органов, ожоги и контузии. Раненых привозят даже не на носилках (их не хватает) — на выбитых дверях.

Все операционные — на шестом этаже. В здании — всего один лифт. Раненых и пострадавших вчера поднимали на руках по лестнице. Операции не прекращались всю ночь. Девять человек спецбортами МЧС доставили в Москву. Работу врачей координирует министр здравоохранения Вероника Скворцова. "Состояние нескольких пациентов крайне тяжелое, — констатирует она. — Они транспортировались интубированными на искусственной вентиляции легких. Им проводили кардиотоники по дороге, потому что собственной активности недостаточно и необходимо стимулировать миокард. Это был единственный шанс, попытаться им дополнительно помочь. Если бы они были оставлены, то шансов бы не было совсем".

Керчь быстро узнает о случившемся. Небольшой город, здесь все друг друга знают. У здания колледжа, под окнами больниц и в центре переливания крови — десятки людей, которые пытаются прояснить судьбу своих родных. Не хватает слов, чтобы выразить горе. И не хватает слез. Руслан учился на третьем курсе экономического факультета, мечтал открыть собственный бизнес — не успел. "18 лет ему должно было исполниться 3 ноября. Почти ровесник убийцы, — рассказывает Светлана. — Только начинал жить. Только начинал".

В списках погибших — 20 человек. Большинство из них — подростки, 15, 16, 19 лет. 21-й — тот, кто устроил весь этот ад, — Владислав Росляков. "Успокоить невозможно никого, нужно разделить это горе, — говорит глава Крыма Сергей Аксенов. – Спасибо, "Артеку". Все предлагают помощь".

В храмах зажигают свечи, молятся о погибших. Горе одно на всех. Керчь скорбит, а вместе с ней и вся страна. Боль, которую ни с чем не сравнить, объединила людей. Ведь чужих детей не бывает. Похороны погибших запланированы на 10 утра 19 октября.