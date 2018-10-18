Дарья Касаткина вышла в полуфинал Кубка Кремля, обыграв Павлюченкову

Первая ракетка России Дарья Касаткина стала полуфиналисткой Кубка Кремля, который проходит в Москве. В третьем круге престижного соревнования 21-летняя россиянка одержала победу над своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

14-я ракетка мирового рейтинга взяла верх в двух партиях. Итоговый счет 6:4, 6:3. Общая продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Соперницей Касаткиной по ½ финала Кубка Кремля станет британская теннисистка Йоханна Конта, которая в своем четвертьфинале обыграла белоруску Александру Саснович (6:2, 2:6, 7:6 (7:2).

Матч между Касаткиной и Контой состоится 19 октября.