Шарлиз Терон вывела сына на прогулку в платье

#ШарлизТерон вместе с детьми посетила Диснейленд. Для выхода актриса выбрала нестандартные образы: сына, например, актриса снова нарядила в кокетливое платье, а сама примерила look из мультфильма "Суперсемейка" 🙄 Подробнее о походе семьи в парк развлечений – по ссылке в профиле @spletnik_ru 👈🏻 _____ #spletnik #spletnikru #charlizetheron #звездныедети #halloween2018

