Шарлиз Терон вывела сына на прогулку в платье

43-летняя американская актриса Шарлиз Терон начала отмечать Хэллоуин раньше срока. Надев костюм мульт-персонажа Эдны Мод, она отправилась с детьми на прогулку по калифорнийскому Диснейленду. Своего 6-летнего сына звезда нарядила в платье, сообщает Daily Mail.

Папарацци запечатлели звезду, гуляющей в костюме героини мультфильма "Суперсемейка" в популярном парке развлечений.

На шестилетнем сыне актрисы была тельняшка и черное платье с кружевами и оранжевыми лентами. Голову мальчика украшал ободок и африканские косички.

Оба ребенка Шарлиз Терон приемные. Августу актриса удочерила в 2016 году, а Джексона усыновила в 2012-м.