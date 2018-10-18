"Йокерит" вырвал победу у "Торпедо", проигрывая в две шайбы

Программа игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась рядом матчей. В Нижнем Новгороде "Торпедо" принимало финский "Йокерит" и потерпело шестое поражение, ведя по ходу матча с разницей в две шайбы.

"Джокер" Виктор Лев открыл счет в игре, на что нижегородцы ответили шайбами Никиты Сетдикова и Дениса Паршина. Нападающий "Йокерита" Джефф Плэтт выровнял положение, но все тот же Паршин и Михаил Варнаков снова ответили двумя шайбами. При счете 4:2 хозяева успокоились, но именно в этот момент дубль Ессе Йоэнсуу перевел встречу в овертайм, где Брайан О'Нилл вырвал для клуба из Хельсинки волевую победу со счетом 5:4.

В остальных матчах отметим успех "Ак Барса" в "зеленом дерби" против "Салавата Юлаева" (3:1), непростую победу питерского СКА над московским "Динамо" (3:2), рижского "Динамо" – над московским "Спартаком" (3:2) и разгром ярославским "Локомотивом" владивостокского "Адмирала" (4:0). Кроме того, "Витязь" в родных стенах обыграл "Нефетхимик" (3:1), а "Слован" минимально переиграл "Амур" (2:1).