Пресс-секретарь президента РФ о будущем российско-американских отношений

Российско-американские отношения наверняка будут принесены в жертву во время предстоящих выборов в США, поскольку в Америке это превращается в национальную забаву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире Первого канала он сказал, что предстоящие выборы в США являются серьезным сдерживающим фактором.

"Это такая национальная американская забава - приносить Россию и российско-американские отношения в жертву на алтаре внутренней политики​​​. Наверняка, это будет происходить и сейчас", — отметил он.

По его словам, картина отношений между нашими странами во многом является побочным продуктом внутриполитической кухни США, передает РИА Новости.

В ходе ноябрьских выборов в конгресс США будет полностью переизбрана палата представителей и одна треть сената США. Сейчас обе палаты конгресса контролируют республиканцы.