Очагом возгорания в доме в Екатеринбурге стали вещи в кладовках

Очагом возгорания при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге стали помещения на лестничной площадке, где хранились вещи, сообщил представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пожар произошел на четырех этажах дома на улице Таежная в Екатеринбурге. Сейчас пожарным удалось справиться с открытым пламенем, огонь локализован​​​. Продолжается активная проливка. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

По словам представителя ГУМВД, очагом возгорания стали кладовые помещения, которые были захламлены старыми вещами, книгами и журналами. Квартиры от огня не пострадали, однако могут пострадать от дыма и от воды при проливке конструкций.

Эвакуировано около 200 человек. Погибших нет. Один ребенок получил отравление продуктами горения и был отправлен в стационар в детскую больницу.

Назначена пожарно-техническая экспертиза, чтобы точно установить причину возгорания, сообщает "Интерфакс".