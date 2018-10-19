Американские журналисты и банкиры не хотят ехать на форум в Саудовскую Аравию

Руководство американского телеканала Fox Business Network приняло решение не участвовать в крупной международной конференции по инвестициям, которая пройдет в Эр-Рияде на следующей неделе, а также отказаться от спонсирования этого мероприятия.

Ранее о решении не ехать на форум объявило руководство американского банка Goldman Sachs, министр финансов США Стивен Мнучин, а также руководители других крупных американских компаний и банков, сообщает ТАСС.

Причина — ситуация с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Этот журналист, известный своими критическими взглядами на политику Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь. Турецкая полиция рассматривает версию убийства.

Появлялись сообщения, что Хашогги пытали, а затем убили, расчленили, а останки или растворили в кислоте, или закопали в саду особняка саудовского консула.

Турецкие СМИ сообщают, что в Эр-Рияде в автоаварии погиб один из 15 подозреваемых в убийстве – лейтенант королевских ВВС Саудовской Аравии. Журналисты называют это ДТП подозрительным и предполагают, что оно было устроено для того, чтобы лейтенант, который был в саудовском генконсульстве, когда там убивали Хашогги, не начал говорить о том, что там произошло.