Данные Минфина РФ: профицит бюджета в 2018 году увеличится

Минфин РФ повысил прогноз по профициту бюджета на 2018 год в несколько раз — до 2,14 трлн рублей с 481,741 миллиарда рублей, заложенных в действующем законе о бюджете.

Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета повышен до 18,9 триллиона рублей, а объем расходов — до 16,8 трлн рублей, сообщает РИА Новости.

Тем временем ВЭБ в 2018 году получит из бюджета дополнительно 25,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям.