Шойгу: отношения России и КНР переживают один из лучших периодов за всю историю

Глава министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом. В первую очередь российская делегация возложила венок к памятнику народным героям.

Началось 23-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В ходе встречи с заместителем председателя Центрального совета КНР Чжан Юся стороны подведут итоги общей работы за этот год и наметят приоритеты на следующий.

По итогам встречи будет подписан подробный план по реализации совместных проектов. Глава российского оборонного ведомства предложил обсудить также ситуацию в регионах с особой напряженностью, в частности в Сирии и Ливии.

Также Шойгу отметил, что отношения России и Китая переживают сегодня один из лучших периодов за всю историю.