В Керчи пройдут первые похороны жертв бойни в политехническом колледже

В Керчи продолжается расследование массового убийства в политехническом колледже, где погибли 20 и пострадали десятки человек, большинство из которых подростки. Действиями следователей руководит лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

19 октября в Крыму пройдут церемонии прощания и похороны погибших в бойне в Керченском политехническом колледже. Большинство погибших похоронят в Крыму, четверых – в Краснодарском крае. Решается вопрос о доставке тела одного из погибших подростков в Челябинск, сообщает ТАСС.

18 по 20 октября объявлены в Крыму траурными днями. Днем траура 19 октября объявлено и на Кубани. В Краснодарском крае приспущены флаги. Похороны погибших здесь состоятся 20 октября, в субботу.

Панихида в Керчи начнется ровно в 10 часов, память погибших почтут минутой молчания на центральной площади Ленина. На ней находится храм Иоанна Предтечи — один из старейших в Крыму, мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, Обелиск городов-героев, отсюда начинается восхождение на гору Митридат, где установлен обелиск Славы.

С погибшими будут прощаться на площади перед храмом. В полдень тела погибших перевезут на городское кладбище для захоронения.

Во время траурной церемонии и панихиды движение по некоторым улицам Керчи будет перекрыто, частично изменены маршруты движения пассажирского транспорта.

Панихиды в память о погибших в бойне в политехническом колледже Керчи проводятся в нескольких регионах России. Во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии в 18 октября прошла панихида по невинно убиенным в Керчи. В последующие дни поминовение будет совершаться на ежедневных службах. В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России 19 октября также пройдут молебны о безвременно ушедших. Также здесь будут молиться за скорейшее выздоровление пострадавших.

Ближайшие 9 или 40 дней заупокойные богослужения также будут проводиться в Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Жертвами взрыва и расстрела, совершенного 18-летним студентом колледжа Владиславом Росляковым, стали 20 человек. 52 человека пострадали и были госпитализированы. Часть наиболее пострадавших перевезли на лечение в Москву. Сам налетчик, когда у него кончились патроны, свел счеты с жизнью в библиотеке колледжа.

В Керчи пройдет заседание оперативного штаба. На нем будет обсуждаться трагедии в колледже и решения, которые должны препятствовать повторению таких трагических событий.