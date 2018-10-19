Почему в Великобритании недовольны переговорами по Brexit

Лидеры Франции и Германии отметили окончание очередных переговоров по Brexit походом в бар, но британского премьера брать с собой не стали. Тереза Мэй готовится к тому, что по возвращении в Лондон ей снова придется отбиваться от критиков.

Премьер-министр Великобритании в очередной раз покинула саммит Евросоюза с ощущением провала. Ее выступление, по мнению ряда европейских лидеров, было пустым. Как выразилась канцлер Меркель, слова британского премьера ни пессимизма, ни оптимизма лично ей не добавили.

Заполнить вакуум участники встречи решили в одном из брюссельских баров без Терезы Мэй. Она ужинала отдельно в резиденции британского посла, собираясь с мыслями о том, как, вернувшись в Лондон, ей предстоит отбиваться от злорадных упреков недоброжелателей. Находясь в Брюсселе, Тереза Мэй озвучила идею о возможном продлении переходного периода, в течение которого Великобритания продолжит подчиняться европейским правилам. И своими руками она вырыла себе еще одну яму.

"Если Тереза Мэй просит продлить переходный период, то она застопорилась. Для нее пришло время отойти в сторону и позволить кому-то, кто может вести переговоры, завершить начатое. Я полностью поддерживаю Дэвида Дэвиса в качестве временного лидера. Я сказала свое слово. Для моих коллег пришло время сказать свое", — написала в своем Twitter политик Надин Доррис..

Дополнительное время может понадобиться, чтобы решить ирландский вопрос. Евросоюз добивается того, чтобы Северная Ирландия после Brexit продолжила жить по общеевропейским правилам. В Лондоне это воспринимают как предложение отказаться от территории, принадлежащей Великобритании. Но никаких других вариантов в Брюсселе пока не хотят брать в расчет. И параллельно запугивают британцев тем, что восстановление границы приведет к возобновлению кровавого конфликта в Северной Ирландии. Но идея отложить спорный вопрос на потом, по сути, ничего не меняет.

"Некоторые люди видят в Brexit бурю, которая будет очень жесткой, но со временем пройдет, но это не так. Brexit это политический эквивалент изменения климата, это постоянные изменения, но не в погоде, а в климате отношений между Ирландией и Великобританией, а также Великобритании и Европейским союзом. Даже после того, как мы пройдем этот этап, который является соглашением о выходе, ирландским протоколом и совместной политической декларацией о будущих отношениях, нам нужно будет перейти к следующей стадии переговоров, которая охватит как минимум два новых договора", — заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

По итогам саммита Терезе Мэй осталось только одно — развести пустыми руками. "Когда мы выйдем на заключительные этапы переговоров, возникнут дополнительные сложные моменты, но я убеждена, что мы обеспечим хорошую сделку, которая будет отвечать интересам Великобритании и Европейского союза", — заявила Мэй.

Заклятые друзья — однопартийцы в лице бывшего министра Бориса Джонсона и его кампании снова потребовали от премьера не поддаваться на шантаж. Оппозиция только и ждет того момента, когда переговоры с Брюсселем окончательно провалятся.

Несмотря на отчаянные попытки маневрировать, правительство Терезы Мэй по-прежнему меж двух огней. С одной стороны, упорное нежелание европейских лидеров идти на компромисс. С другой — растущее недоверие внутри своей страны.