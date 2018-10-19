РПЦЗ больше не общается с Константинополем

Русская православная церковь за границей заявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине, передает "Интерфакс".

Разрыв с Константинополем будет продолжаться до тех пор, "пока эта древняя и некогда славная Церковь-Сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", -говорится в заявлении Архиерейского Синода РПЦЗ, опубликованном на ее сайте.

Духовенство РПЦЗ не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в храмах РПЦЗ, пока сложившаяся ситуация будет оставаться неизменной.

Прихожанам не дозволяется причащаться в храмах Константинопольского патриархата. РПЦЗ не будет принимать участие в богословских церковных собраниях, которые возглавляют или сопредседателями которых являются архиереи и священники Константинополя.

Как сообщалось, 11 октября Синод Константинопольского патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине.

Московский патриархат эти решения не признал и в ответ объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

С 2007 года РПЦЗ является самоуправляемой частью Русской православной церкви.