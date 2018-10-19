С Рогозина сняли санкции, но временно

С главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина временно сняты санкции США. Такое решение приняла администрация президента Дональда Трампа. Это сделано для того, чтобы Рогозин смог поехать в США по приглашению НАСА для обсуждения рабочих вопросов.

Рогозин находится под санкциями США с 2014 года в связи с ситуацией вокруг Украины, напоминает телеканал "Россия 24".

Информацию о разрешении временного въезда Рогозина в США первым сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн. В Роскосмосе никаких документов по поводу вывода генерального директора госкорпорации из-под санкций не получали, отметил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Пока не комментируем эту информацию, — отметил Устименко. — Ждем официальных документов".

"Им сотрудничество в космосе без нас не вытянуть, особенно пилотируемое сотрудничество. У них же нет ракет на запуск космонавтов, — прокомментировал заявление НАСА замруководителя Общественной палаты России, бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Там, где американцам интересно, они никогда в жизни санкции никакие не будут накладывать".

На МКС работает экипаж из российского космонавта Сергея Прокопьева, европейского астронавта Александра Герста и американского астронавта Серины Ауньен-Чэнселлор. Они должны вернуться на Землю до Нового года, поскольку истекут гарантийные 200 суток эксплуатации корабля "Союз МС-09".

Их сменщики на орбите россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не сумели попасть на Международную космическую станцию. С их ракетой "Союз-ФГ" произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Овчинин и Хейг приземлились в капсуле "Союза МС-10".

"Для того, чтобы американские космонавты и дальше запускались, нужно все-таки с кем-то из русских поговорить, тех, кто отвечает за запуск ракет-носителей. А тут им интересно, ведь там же находятся их космонавты, их же надо оттуда как-то вернуть. Они не могут. Значит только с нашей помощью", — добавил Сергей Орджоникидзе.