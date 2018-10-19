Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 октября 201816:55

Епанчинцев покинул пост наставника хоккейного "Спартака"

Московский хоккейный "Спартак" накануне домашнего матча со словацким "Слованом", который пройдет в субботу, 20 октября, лишился главного тренера. Вадим Епанчинцев покинул свой пост и пока замена ему не найдена, командой будут руководить генменеджер Алексей Жамнов и тренер Игорь Уланов.

Епанчинцев возглавил "Спартак" перед сезоном-2017-2018, напоминает РИА Новости, и под его руководством столичный клуб впервые с 2011 года пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В этом сезоне "красно-белые" также вполне сносно начали регулярный чемпионат и после 19 матчей одержали 8 побед и занимают 7-е место в Западной конференции, которое дает право рассчитывать на плей-офф.

Сейчас

17:51

Взрыв в Гатчине: двое погибших, столько же раненых

17:13

В Ленинградской области прогремел взрыв на пиротехническом заводе

14:49

Бойня в Керчи: новые подробности

14:27

Бочкарев покинул норвежскую тюрьму

13:49

Кокорин и его подельники оставлены в СИЗО до 8 декабря

13:06

Советник председателя крымского Госсовета погиб в ДТП

12:44

Спецоперация в Германии: двое убиты, двое ранены

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Очевидец снял на видео развалины на месте взрыва в Гатчине

Очевидец снял на видео развалины на месте взрыва в Гатчине

21 минута назад
Бойня в Керчи: новые подробности

Бойня в Керчи: новые подробности

2 часа назад
Умер актер Дмитрий Солодовник

Умер актер Дмитрий Солодовник

2 часа назад
Королеву красоты сбили насмерть, когда она снимала неудобные туфли

Королеву красоты сбили насмерть, когда она снимала неудобные туфли

2 часа назад
Слезы раскаяния не помогли Александру Кокорину

Слезы раскаяния не помогли Александру Кокорину

2 часа назад
Стало известно, что написано на футболке, в которой Росляков расстреливал людей

Стало известно, что написано на футболке, в которой Росляков расстреливал людей

5 часов назад
На прибавку к пенсии женщина купила чиновнику мыло с веревкой

На прибавку к пенсии женщина купила чиновнику мыло с веревкой

2 часа назад
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

15.10.2018 08:29
Макрон озвучил условие участия в переговорах с Меркель, Путиным и Эрдоганом

Макрон озвучил условие участия в переговорах с Меркель, Путиным и Эрдоганом

4 часа назад
В Киеве задержаны девять захватчиков квартиры Максаковой

В Киеве задержаны девять захватчиков квартиры Максаковой

7 часов назад
Вертолет упал на палубу авианосца "Рональд Рейган"

Вертолет упал на палубу авианосца "Рональд Рейган"

8 часов назад
Авария "Союза": саботаж исключается

Авария "Союза": саботаж исключается

5 часов назад
После реконструкции новый фасад дома Заболоцкого на Маросейке шокировал москвичей

После реконструкции новый фасад дома Заболоцкого на Маросейке шокировал москвичей

5 часов назад
Премьера на "России 1": Сергей Безруков сыграл сложнейшую роль в карьере

Премьера на "России 1": Сергей Безруков сыграл сложнейшую роль в карьере

20 часов назад
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07
"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

"Смертельный номер в "Немецкой слободе". Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

17.10.2018 12:50
Заключенный сломал нос пытавшемуся вывести его из ШИЗО конвоиру

Заключенный сломал нос пытавшемуся вывести его из ШИЗО конвоиру

9 минут назад
Британский самолет-шпион замечен рядом с районом, где стоят сирийские С-300

Британский самолет-шпион замечен рядом с районом, где стоят сирийские С-300

16 минут назад
Золотая молодежь России покорила Европу профессионализмом

Золотая молодежь России покорила Европу профессионализмом

21 минута назад
На базе "Сириуса" хотят создать вуз

На базе "Сириуса" хотят создать вуз

35 минут назад
Полицейский насмерть сбил пенсионера на переходе в Чегеме

Полицейский насмерть сбил пенсионера на переходе в Чегеме

35 минут назад
"Яндекс" удалит пиратские ссылки без решения суда

"Яндекс" удалит пиратские ссылки без решения суда

45 минут назад
Набиуллина верит в альтернативу SWIFT и российские таланты

Набиуллина верит в альтернативу SWIFT и российские таланты

53 минуты назад
В Нидерландах выдали первый паспорт с полом "Х"

В Нидерландах выдали первый паспорт с полом "Х"

1 час назад
Apple открыла в России предзаказы на iPhone XR

Apple открыла в России предзаказы на iPhone XR

1 час назад
Патриарх Кирилл заявил об опасности игр и удовольствия для детей

Патриарх Кирилл заявил об опасности игр и удовольствия для детей

1 час назад
Российские десантники рассчитывают получить новую пушку к 2020 году

Российские десантники рассчитывают получить новую пушку к 2020 году

1 час назад
Стритрейсер Давидыч получил срок за махинации со страховками

Стритрейсер Давидыч получил срок за махинации со страховками

1 час назад
Лукашенко хочет научить молодежь "разговаривать с оружием"

Лукашенко хочет научить молодежь "разговаривать с оружием"

1 час назад
От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size

От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size

1 час назад
Как выбрать очищающий гель для проблемной кожи

Как выбрать очищающий гель для проблемной кожи

2 часа назад
Возвращение Бочкарева: посольство России готовит документы

Возвращение Бочкарева: посольство России готовит документы

2 часа назад
Из стволовых клеток впервые собрали функциональный пищевод

Из стволовых клеток впервые собрали функциональный пищевод

2 часа назад
Константинополь не прерывал общения с РПЦ

Константинополь не прерывал общения с РПЦ

2 часа назад
Лондон объяснил, почему не делится с Москвой данными по Скрипалям

Лондон объяснил, почему не делится с Москвой данными по Скрипалям

2 часа назад
Ренат Ибрагимов сожалеет, что не удалось стать многоженцем

Ренат Ибрагимов сожалеет, что не удалось стать многоженцем

2 часа назад
С Рогозина сняли санкции, но временно

С Рогозина сняли санкции, но временно

3 часа назад
В поисках убийцы "Арматы". Немцы противопоставили "танку будущего" старенький "Челленджер"

В поисках убийцы "Арматы". Немцы противопоставили "танку будущего" старенький "Челленджер"

3 часа назад
Уволен глава Фонда кино

Уволен глава Фонда кино

3 часа назад
Исследование: закрытые шторы опасны для здоровья

Исследование: закрытые шторы опасны для здоровья

4 часа назад
Осень приходит в норму: бабье лето сохранится только на юге

Осень приходит в норму: бабье лето сохранится только на юге

4 часа назад
Топ-10 лучших авиакомпаний мира

Топ-10 лучших авиакомпаний мира

4 часа назад
Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы

Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы

5 часов назад
Жителям Москвы предложат самим выбрать место для парковок

Жителям Москвы предложат самим выбрать место для парковок

7 часов назад
Кира Найтли запрещает дочке смотреть мультфильмы про принцесс

Кира Найтли запрещает дочке смотреть мультфильмы про принцесс

8 часов назад
Наши маршруты. Остров Калининград

Наши маршруты. Остров Калининград

18.10.2018 16:28
8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые

8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые

18.10.2018 11:57
Mail.Ru Group и GeekBrains объявляют о запуске направления бизнес-образования

Mail.Ru Group и GeekBrains объявляют о запуске направления бизнес-образования

18.10.2018 09:56