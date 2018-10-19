Неймар и "Барселона" подали друг против друга миллионные иски

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар окончательно рассорился со своим бывшим клубом "Барселоной". Стороны дошли до того, что готовы судиться из-за бонусных денег, которые полагались бразильцу в Каталонии.

Неймар считает, что должен был получить 40 млн евро согласно соглашения, заключенного в 2016 году. Однако, летом 2017 года он с помощью боссов "ПСЖ" выкупил свой контракт у "Барсы" и получил только 14 "лимонов". По его мнению, каталонцы должны ему 26 млн евро и небольшую сумму в 2,5 млн в качестве компенсации за "моральные страдания".

В свою очередь руководители "Барселоны", считающие, что футболист досрочно расторгнул контракт и тем самым лишился права на любые дополнительные выплаты сверх его условий, намерена взыскать с бразильца 75 млн евро. Такая сумма составлена из размера подписного бонуса и 9 млн евро штрафа.

Стоит отметить, что Международная федерация футбола отказалась лезть в это довольно щекотливое дело и теперь оно, скорее всего, будет передано в спортивный арбитраж, сообщает издание As. Более того, если и там стороны не найдут общего языка, вполне возможно, что придется решать дело в суде общей юрисдикции.