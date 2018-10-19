Киев хочет продать "Норд". Суд по "Погодину" перенесен

Арестованный украинскими властями российский сейнер "Норд" конфискован и передан судом Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления преступными активами, теперь судно хотят продать на аукционе.

"Норд" с 10 моряками был задержан 25 марта за незаконное пересечение границы и незаконное посещение "оккупированной территории", напоминает "Интерфакс".

Тем временем, как сообщает ТАСС, суд по иску владельца другого российского судна, "Механика Погодина", перенесен на 24 октября. Танкер заблокирован в порту Херсона. Его тоже грозятся конфисковать и продать.