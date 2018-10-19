Раскол даже среди соратников: на что рассчитывают Порошенко и Константинопольский патриархат
Взятка за лояльность к украинской власти и за незаконное предоставление томоса. Так передачу Андреевской церкви Константинопольскому патриархату комментируют оппозиционные украинские политики. Решение с подачи Порошенко приняла Рада. До этого богослужения в храме, построенном по проекту Растрелли, проводили представители раскольнической Украинской автокефальной православной церкви. Ее мнения президент не спросил. Судя по всему, власть таким образом отработала юридическую схему изгнания из храмов и монастырей священников Московского патриархата.
Построенная по велению российской императрицы Елизаветы Петровны московским зодчим Иваном Мичуриным, Андреевская церковь — один из самых узнаваемых символов Киева — теперь будет резиденцией Константинопольского патриархата. "Молимся и надеемся на то, что Константинопольский патриарх изменит свое решение и не будет вторгаться на ту не его каноническую территорию, которой является Украина", — говорит протоирей Храма святого Димитрия Ростовского Сергий Вейго.
Как вторжение это воспринимают и священники, и прихожане Украинской православной церкви канонического Московского патриархата. "Выполняются закуслисные планы по разрушению Русской Православной церкви, поэтому мы придерживаемся таких позиций как миряне, что мы на чужое не претендуем, но и своего не отдадим", — рассуждает прихожанин Владимир Воробьев.
Андреевскую церковь вселенскому патриарху пожертвовал лично президент Порошенко, но при утверждении широкого жеста в Верховной Раде возникли непредвиденные трудности. "Мы считаем это низким, непорядочным поведением, которого общество не заслуживает, — сообщает лидер Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко. — Президент Украины грубо нарушает конституцию, которая предусматривает невмешательство государства в церковные дела".
Оппозиция предлагала вместо церкви отдать константинопольским иерархам здание администрации президента. Религиозная принадлежность самого Порошенко вызывает вопросы. На этом фото 2009 года он в стихаре — церковном облачении — во главе Крестного хода у Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, а он, между прочим, относится как раз к Московскому патриархату. "Особый цинизм в том, что намереваются рассчитаться государственной собственностью в виде Андреевской церкви за выполнение одного из идеологических направлений предвыборной кампании президента", — считает лидер Оппозиционного блока в Верховной Раде Украины Юрий Бойко.
Спикер Андрей Парубий грозил карами небесными, и со второй попытки протолкнул-таки спорный законопроект. "Не смейте с трибуны такими словами говорить, не обижайте чувства православных верующих, — призывал он. — Пойдите в церковь, покайтесь. И изгоните из себя беса, чтобы он больше вас не путал".
Прямо с парламентской трибуны Парубий называет список объектов, которые, по мнению украинских властей, тоже должны принадлежать Константинопольскому патриархату, и среди них — крупнейшие лавры Киево-Печерская и Почаевская. Там прихожане уже готовятся к обороне.
"Есть такие подозрения, что будут насильно захвачены лавры и храмы, приходские монастыри, — говорит одна из прихожанок. — Конечно, мы боимся. Но будем надеяться, будем верить в то, что бог даст разума".
"Мы все волнуемся, — добавляет другой местный житель. — И будем стоять за наши лавры, Почаевскую и Киевскую. Потому что вера дана нам богом и передана нам нашими родителями".
Московский патриархат открыт к диалогу. В Свято-Троицком Дерманском монастыре — диаконская хиротония, обряд возвращения в лоно канонической церкви бывшего священника раскольнического Киевского патриархата Николая Овсянникова. У всех раскольников есть шанс — искренне покаяться.
"На последнем синоде было принято непростое решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, — сообщает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Именно потому, что Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками. Не канонически, нарушая все правила. Вторгся в нашу юрисдикцию, простил раскольников, которые были преданы анафеме".
А вот заявление Русской Православной церкви за границей: "Незаконные действия Константинопольской церкви никак не могут быть оправданы канонически и представляют собой тягчайшую и опасную несправедливость по отношению к традициям православия, возмутительное пренебрежение и равнодушие к духовному благу паствы христовой".
При этом томос, то есть решение о независимости, так и не подписан. Вместо автокефалии Украинская церковь получила ставропигию, то есть прямое — минуя Москву — подчинение Константинополю.
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