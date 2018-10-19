Баскетболисты "Химок" проиграли в Евролиге "Анадолу Эфес"

Подмосковные "Химки" на домашней площадке принимали турецкий "Анадолу Эфес" в рамках 4-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Матч получился нервный, поочередно лидировала каждая из команд. Гости в итоге выиграли с разницей в очко – 85:84.

Россияне начали "за здравие", выиграв первую четверть – 21:18. А затем последовал провал во втором отрезке матча (16:27), усугубившийся в третьей четверти – 18:22. Надо отдать должное химчанам, которые не сдались и бросились в погоню, но смогли только выиграть заключительную четверть (29:18) и сократить разрыв до минимума.