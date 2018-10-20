18 саудовских подданных задержаны по делу об исчезновении журналиста Хашогги

По делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашогги были задержаны 18 подданных Саудовской Аравии. Такие данные СМИ сообщил генеральный прокурор королевства Сауд аль-Муаджиб.

Как отметил генпрокурор, в настоящее время продолжаются следственные мероприятия с задержанными с целью получения всех фактов ЧП и их обнародования.

Все причастные к делу об исчезновении Хашукджи ответят перед законом и будут привлечены к суду, подчеркнул Сауд аль-Муаджиб.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, работавший обозревателем американского издания The Washington Post, пропал в Турции 2 октября текущего года после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, напоминает РИА Новости.