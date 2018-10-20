Названа причина смерти соучредителя Microsoft Пола Аллена

Септический шок стал причиной смерти соучредителя компании Microsoft Пола Аллена. Об этом сообщило издание TMZ, ссылаясь на заключение о смерти.

Как уточняется, осложнения в виде иммуносупресси и септического шока были вызваны неходжкинской лимфомой, от которой страдал Аллен.

Ранее СМИ сообщали о том, что американский предприниматель скончался в возрасте 65 лет в Сиэтле в ночь на 16 октября.

В 1975 году Пол Аллен совместно с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft, специализирующуюся на разработке программного обеспечения. Microsoft является разработчиком операционной системы Windows, напоминает РИА Новости. В 2018 году Пол Аллен занял 44 место с состоянием 20,5 миллиарда долларов в списке богатейших людей планеты (по версии журнала Forbes).