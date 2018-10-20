В Москве 25 лет со дня основания отмечает гимназия, где с младших классов изучают латынь, древнегреческий, а еще античную литературу, историю искусств. То есть как в дореволюционной гимназии. Каким образом классическое образование сочетается с XXI веком?

Урок по латинскому языку в четвертом классе ведет директор гимназии Елена Шичалина. Детям предлагают думать, какие русские слова произошли от латинских, какие латинские глаголы стали существительными в русском.

Форма урока скорее свободная, напоминающая университетский семинар, хотя зубрежку глаголов, конечно, никто не отменял.

В сложном 1993 университетские преподаватели задумали создать гимназию на основе курсов древних языков для детей. Если точнее, о школе просили родители. Учителя решили, что лучше всего начинать изучать древние языки в 9 лет, потом выяснили — это полностью соответствует дореволюционной системе. Здесь все те же Дисциплины, что и в обычных школах, те же семь уроков в день.

Изучение древних языков дисциплинирует, развивает, помогает в будущем освоить новые языки новые. Главное — это фундамент, без которого не мыслим образованный думающий человек.



Помимо латыни и древнегреческого, античная литература и история искусств. Главное достижение — создан коллектив преподавателей. Многие преподаватели вузов, ученые.

Торжественный молебен. Именно сегодня гимназия отмечает двадцатипятилетие. Приветственные речи и музыкальные номера. Это непростое совпадение — 19 октября был днем встречи выпускников Царскосельского лицея, который называют пушкинским по имени великого лицеиста.