В Забайкалье 12-летняя девочка пропала по дороге в школу

Полиция Читы ищет 12-летнюю девочку, пропавшую по дороге в школу в пятницу, 19 октября. Об этом СМИ сообщил официальный представитель СУСК Забайкальского края Егор Марков.

Как уточняется, заявление о пропаже девочки поступило в МВД в пятницу. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили родителей и других родственников девочки. Было установлено, что девочка ушла утром из дома и пропала по дороге в школу. В настоящее время следователи допрашивают знакомых и друзей девочки, беседуют с ее одноклассниками и преподавателями школы.

Расследование уголовного дела лично контролирует руководитель краевого следственного управления СКР Юрий Русанов, передает РИА Новости.

Следователи обращаются ко всем, кто знает что-либо о местонахождении девочки, с просьбой позвонить по телефону 02.