Когда дело - труба, и это - очень даже неплохо

Москва – Тула — Волгоград – снова Москва и финальный Оренбург — маршрут громкого, задорного, жизнеутверждающего фестиваля Brass days.

От английского brass – "латунь", когда оркестры делегируют на сцену свои медные духовые. Как в свершившейся дуэли театров — Большого и Мариинского, что была назначена в Московской консерватории.

Вопреки ожиданиям и устоявшемуся мнению о вечном противостоянии и соперничестве двух театров, победила дружба: "Не конкуренты мы никакие, а коллеги и даже больше – друзья!" Интрига все-таки возникла, заставив сравнивать, оценивать, и выбирать. Сначала симпатии явно были на стороне Мариинки. Но Большой заставил к себе прислушаться и уравнять. Во втором отделении "битва титанов" плавно перетекла в дружеский искрометный джем сейшн.



Ближайшие три дня медь звучит в городе-герое Туле. На афише — братья Ивановы, пианист и контрабасист, трубач Владислав Лаврик, он же — дирижер, основатель фестиваля, виолончелист Александр Князев и оркестр "Новая Россия". В программе – вольные интерпретации сочинений Петра Чайковского для виолончели с оркестром, "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова. Завершает тульскую часть VIII Международного фестиваля Brass days Игорь Бутман, партнером которого станет Владислав Лаврик. Студентам тульского Колледжа имени Даргомыжского, талантливым детям духовики дадут мастер-класс.