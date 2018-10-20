Хабиров уверен в своих силах
Крупнейшую по населению российскую республику – Башкирию – возглавил Радий Хабиров. Назначение в Уфу он получил указом президента Путина. С 2008-го по 2016 годы имя Хабирова было связано с кремлевской администрацией: в его не очень публичном, но крайне влиятельном Управлении по внутренней политике он курировал взаимодействие с парламентом и партиями. В последние полтора года он возглавлял администрацию такого ключевого подмосковного муниципалитета, как Красногорск. Но теперь вернулся в прекрасно знакомую ему Уфу.
Башкирию по территории входящих в Российскую Федерацию республик уступает только Якутии, а по населению опережает вообще все республики. "Вести в субботу" побывали и в живописных уголках Башкортостана, и на очень интересных объектах, но сначала заглянули в Уфу и в ту часть правительственного комплекса, где располагается башкирский кабинет номер один. Что нового появилось там при новом его обитателе?
"Вот картина моя", — показывает свой кабинет глава Башкирии Радий Хабиров.
- Интимный вопрос могу задать?
- Конечно.
- Коран и икона ваши?
- Да, мои.
- Тогда я еще более интимный вопрос задам: вы мусульманин или христианин?
- Я — мусульманин. И верующий мусульманин. Но так интересно у меня в семье сложилось: у меня трое детей, и все они — православные.
- А жена русская, получается?
- Русская.
Хабиров буквально влюблен в Уфу. Все здесь знает, обо всем очень увлеченно рассказывает. Но одна вещь по возвращению в родную республику его неприятно поразила: общественный транспорт. Многими автобусами управляют нелегальные фирмы, берущие на работу нелегальных мигрантов.
Водитель одного из автобусов оказывается коренным уфимцем. И вещи рассказывает действительно неприятные. "Нелегалы мешают. К остановкам не подъедешь, народ не возьмешь", — говорит он. Из-за этого — очередная серия ДТП.
Почти на всех автобусах — баллоны с газом. Оно, конечно, и экономичнее, и экологичнее. Только если такой автобус попадает в совсем серьёзное ДТП... Даже думать не хочется. На первом же совещании Хабиров потребовал убрать с улиц нелегальных перевозчиков.
"Знаете, люди как устроены? Они сейчас притихли, сказали: а, пошумел глава, это PR-ход и так далее. Но моя предыдущая должность научила меня долго, кропотливо, последовательно дожимать", — отметил Хабиров.
Дожимать он настроен и умеет. Наша следующая остановка в Уфе — там, где делают борцов. В прямом смысле. С детства. В спортзал глава республики приехал, чтобы повидаться со своим тренером. Хотя бы этот визит доказывает: у Хабирова хватает в Уфе знакомств на самых разных уровнях власти и общества, через которые он может получать информацию об истинном положении дел.
Еще одна и, конечно, всенепременно в Уфе остановка — тот поистине уникальный музей, где хранится именно что уникальная коллекция — сарматского золота. Были ли сарматы предками башкир, — вопрос дискуссионный. Впрочем, сейчас Хабирова занимают другие проблемы.
"Меня немножко другое сейчас в Уфе волнует, вообще в целом в городах и районах. Это нормальная работа ЖКХ, нормальные дворы и подъезды, бесперебойная подача тепла и воды — социальная инфраструктура. Когда человеку холодно дома и из крана холодная или грязная вода течет, то ему совсем не до культуры сaрматов", — говорит Хабиров.
И все-таки мы попросили его оказаться с нами в этом музее, потому что знали, что это помещение местная интеллигенция получила именно через него.
- А это ведь вы перевели сюда?
- Да, мы в 2007 году.
- Не скромничайте, вы, будучи главой администрации, помогли.
- Мы перевели сюда
В этом "мы" — интересный смысл. Итак, еще один этап политической биографии Хабирова. Тогда он возглавлял администрацию первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Но потом между ними случился серьезный конфликт, что и привело к отъезду Хабирова в Москву. Однако теперь, когда Хабиров вернулся в республику, одним из первых, с кем он связался, был Рахимов.
"Действительно, эта ситуация была в 2008 году. Я считаю, что мы друг друга тогда не поняли. И, как всегда бывает, люди порой принимают эмоциональные решения под давлением каких-то субъективных фактов, как правило, что и приводит к тому, к чему привело. В то же время я все эти годы понимал, что первый президент республики — человек, сделавший невероятно много для нее. Это человек, который провел республику в тяжелейшие годы ее становления. Поэтому я все эти годы, несмотря на какие-то взаимные обиды, испытывал к нему всегда глубочайшее уважение. У нашего народа и вообще в России принято с уважением относиться к старшим. Он для меня старший товарищ", — подчеркнул Хабиров.
Это, конечно, и сигнал местным и довольно разобщенным элитам: Хабиров готов на диалог со всеми. Но и информацию пока собирает из самых разных источников. Еще один старый знакомый — в местном тепличном хозяйстве — Рамзил Низаметдинов, генеральный директор совхоза "Алексеевский".
Здесь Хабиров узнает, что по плану новые теплицы должны были открыться еще в октябре. Но своевременное решение о помощи аграриям республиканское правительство не приняло.
Куда больше ясности теперь с таким флагманом республиканской промышленности, как "Башнефть", где с недавних пор контрольный пакет — у "Роснефти". Там идет масштабная модернизация, в том числе очистных сооружений.
Но опять же в такой продвинутой республике есть что подтянуть. Взять, например, обозначенную самим Хабировым проблему, связанную с тем, что солидное строительство жилья не сопровождается строительством поликлиник. Пример мы нашли, поговорив с первой же молодой мамой, встреченной нами на улице. "Когда мы подошли в регистратуру, нам сразу сказали, что ортопед и хирург принимают в другом месте, окулист на больничном", — рассказала женщина.
На самом деле недостаток поликлиник и узких специалистов в них — проблема, знакомая и многим другим регионам. Хабиров считает, что в Башкирии со строительством медучреждений должно быть по-другому. "Это надо переламывать", — уверен он.
Под боком у Башкирии - та братская республика, где перелом уже состоялся.
- Не в обиду будет сказано, поймите меня правильно. Я много раз был у ваших соседей в Татарстане. Башкортостан больше по населению, больше по территории, даже побольше по экономике. У соседей — Универсиада, чемпионат по плаванию, разные проекты, а где Башкирия?
- Какое-то время мы понимали, рядом с нами братья, но в то же время мы конкурировали. И эта конкуренция была очень позитивная, — сказал Хабиров. – Но в какой-то момент, наверное, мы отстали.
О том, как опять успешно конкурировать, продолжаем говорить в музее, где кроме сарматского золота выставлены и женские нагрудные украшения из монет и медалей.
- Радий Фаритович, как сделать, чтобы Башкирию можно было услышать пораньше, чтобы богатства прибавилось, денег-то откуда взять дополнительно?
- Я знаю, где деньги взять. Всегда говорю, что надо активнее работать с федеральным центром. Существует довольно большое количество федеральных программ, причем они с деньгами все.
- Надо к ним побыстрее подключаться.
- Конечно. Дверь открывает министр федеральный, а там уже наш башкир сидит с папочкой и программой — все готово.
Обладающий разветвленными связями в Москве Хабиров намерен требовать от республиканского правительства опережающего подключения к федеральным программам прежде всего по тому самому здравоохранению, городской среде, дорожному строительству и развитию предпринимательства.
Та часть экспозиции музея Уфе, что посвящена именно башкирским традициям, — идеальная площадка для того, чтобы продолжить тему межнационального общения.
- Я иной раз, пусть не обижаются на меня иные наши русские зрители, не очень понимаю русских людей, которые, живя в национальных республиках, не пытаются хотя бы приличия ради немножко подучить язык. Но тут есть тонкая грань. Одно дело — приличие, а другое — когда тебя заставляют.
- Да, такое агрессивное навязывание в любой сфере деятельности никогда к успеху не приводит. Поэтому это очень деликатный вопрос. С одной стороны, навязывание языка и неумелое преподавание его. Я был свидетелем, когда русские детишки приходят домой и об этом предмете рассказывают как-то со смехом. С другой стороны, это надо аккуратно делать частью нашей политики, чтобы люди учили язык. У нас по Конституции два официальных языка. Полагаю, тут надо искать баланс, — считает Хабиров.
Осмотрительный, в эти дни он продолжает собирать максимум информации из самых разных источников. А отдельная страница его биографии — работа директором Института права, по сотрудникам которого местное чиновничество, кстати, может судить о манере работы теперь врио главы всей республики.
Естественно, еще нужно выиграть выборы. Но Хабиров в своих силах явно уверен.
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