КХЛ. "Нефтехимик" одержал волевую победу в Пекине

Очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал в Пекине, где встречались представители Восточной конференции – "Куньлунь Ред Стар" принимал нижнекамский "Нефтехимик". Гости одержали непростую победу со счетом 4:2.

Хоккеист "Куньлуня" Брэндон Ип смог открыть счет за две минуты до завершения первого периода, а в начале второго Олли Палола его удвоил. Но даже эти старания не сделали их победителями. Уже через две минуты Павел Куликов сократил отставание в счете, а перед большим перерывом Андрей Сергеев и вовсе сравнял счет. В заключительной же двадцатиминутке клуб с берегов Камы дожал хозяев двумя шайбами в исполнении Микаэля Руохома и Марата Хайруллина, совершив камбэк.

Победа позволила нижнекамцам набрать 21 балл в турнирной таблице КХЛ и расположиться на восьмой строчке. В активе клуба из Поднебесной 19 очков и девятая позиция.