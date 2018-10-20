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20 октября 201813:32

Футбольные чемпионаты Бельгии и Нидерландов планируют слияние

EPA

Футбольные ассоциации Бельгии и Нидерландов планируют объединить свои национальные чемпионаты. На данный момент представители организаций ведут первоначальные переговоры, а официально слияние будет обсуждаться в 2019-м году.

В качестве основной цели объединения называется попадание в пятерку сильнейших чемпионатов Европы, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на iNews.co.uk. В настоящее время чемпионаты Бельгии и Нидерландов являются 9-м и 11-м континентальными первенствами соответственно.

Также уточняется, что по задумке чемпионат будет включать в себя 18 команд: по девять от каждой страны. Однако кроме бельгийских и голландских клубов во втором дивизионе турнира также будут участвовать команды из Люксембурга.

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