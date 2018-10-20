"Оренбург" и "Енисей" разошлись миром в матче РПЛ

В Оренбурге состоялась встреча 11-го тура российской премьер-лиги, в котором местный одноименный клуб на стадионе "Газовик" принимал красноярский "Енисей". Команды не смогли выявить победителя. Игра завершилась с ничейным счетом 0:0.

Красноярцы этим результатом продлили свою безвыигрышную серию до шести матчей. "Енисей" после 11-го тура имеет на своем счету шесть очков, замыкая турнирную таблицу чемпионата России. "Оренбург" с 15-ю баллами располагается на восьмой строчке таблицы.