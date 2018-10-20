Раскольники заявили, что подчинили себе две главные лавры Украины

Представитель неканонического Киевского патриархата (КП) Евстратий Зоря заявил, что Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры на Украине находятся в их подчинении.

Лавры Печерская и Почаевская давно являются ставропигией Киевского престола по соборным решениям еще 1991 и 1993 годов, написал пост в социальной сети Facebook Зоря.

20 октября титулования предстоятеля Киевского патриархата изменились на "Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит", передает ТАСС.

В то же время Русская православная церковь разорвала общение с Константинопольским патриархатом из-за его действий в отношении украинской автокефалии, поскольку намерение Константинополя предоставить Украине автокефалию противоречит церковным канонам. Одна поместная церковь не имеет право вмешиваться в дела другой.

В РПЦ надеются, что Константинополь все же одумается и откажется от намерения предоставить автокефалию на Украине. Как следует из слов владыки, в таком случае Русская православная церковь готова пересмотреть вопрос о разрыве отношений.