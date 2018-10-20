Один диагноз на двоих: у Рыбина и Сенчуковой - рак

Музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали, что им поставили смертельный диагноз — рак кожи. Они ведут с ним борьбу уже несколько лет, сообщает НТВ.

По словам Сенчуковой, первые симптомы болезни появились у нее четыре года назад. Сперва она заметила, что на ноге появилось небольшое пятно. Через полтора года такое же новообразование появилось на лице у Рыбина. Он удалил его лазером у косметолога, однако через полгода пятно появилось опять. Он вновь обратился к косметологу, но проблема возникла и в третий раз. После этого врачи поставили им диагноз.

По мнению медиков, рак может носить инфекционный характер. Согласно результатам недавних исследований, к развитию опухолей могут привести несколько видов распространенных вирусов.

Сейчас Рыбин и Сенчукова полностью сосредоточились на своем здоровье. По мнению Рыбина, причина может быть в их любви к загару. "Загорали в самые активные часы, дома еще солярий использовали. И вот дозагорались", — рассказала Сенчукова.