"Уфа" и "Рубин" выдали безголевую ничью

Субботнюю программу 11-го тура российской премьер-лиги продолжил матч в Уфе, где местный клуб принимал соседей из казанского "Рубина". Встреча завершилась вничью 0:0.

Несмотря на счет, матч изобиловал голевыми моментами. Каждый из соперников мог и должен был забивать по нескольку мячей. Но либо удачно играли вратари – Александр Беленов ("Уфа") и Иван Коновалов ("Рубин"). Или футболистам не хватало точности. В итоге 0:0.

Благодаря этой ничьей "Рубин" набрал 18 очков и поднялся на 6-е место. "Уфа", в активе которой стало 10 очков, осталась на предпоследнем 15-м месте.