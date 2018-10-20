Кардиологи рассказали, как можно продлить жизнь сердечникам

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов являются главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов человек.

Согласно исследованию университета Эдмонтона (Канада), "сердечникам" можно продлить жизнь. Для этого им следует каждые двадцать минут вставать с места и около семи минут делать легкие упражнения.

Даже простая ходьба по комнате сожжет около 770 калорий в день, уверена Айлар Рамади, выступавшая на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто.

Рамади и ее коллеги исследовали минимальный уровень физической активности для перенесших инфаркт или инсульт и большую часть дня проводящих сидя или лежа.

Для этого они собрали группу из 132 добровольцев, страдающих от коронарной недостаточности. Испытуемым выдали специальные часы и выяснилось, что они тратят на 700 калорий меньше, чем их здоровые сверстники, передает РИА Новости.