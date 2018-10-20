В Мавзолей Ленина вызвали скорую

В пятницу в Мавзолее Ленина на Красной площади у одного из посетителей начались проблемы со здоровьем. На помощь экскурсанту вызвали бригаду медицинской помощи. Как сообщает "360", точно неизвестно — был ли заболевший россиянином или иностранцем.

Фотография, на которой медики вбегают в Мавзолей, разошлась по Сети. Пользователи Сети придумали немало шуток на эту тему.