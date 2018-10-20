Керченский колледж восстановят после взрыва с расстрелом

В Керченском политехническом колледже, где на этой неделе произошла трагедия, от взрыва в основном пострадали мастерские, аудиторий для проведения занятий достаточно, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина.

"Аудиторий достаточно, в них работать можно прямо сейчас", — приводит ее слова ТАСС.

По словам Потехиной, восстановление колледжа начнется, как только завершатся следственные действия. Пока же рассматривается вопрос о том, чтобы перенести практические занятия на предприятия.

Замминистра просвещения предположила также, что студентам пострадавшего колледжа потребуются небольшие каникулы, и администрация готова предоставить им такую возможность.

"Все что нужно будет — будет сделано", — заверила Потехина.

Между тем, как сообщается на сайте правительства Крыма, еще двух пациенток, пострадавших при трагедии в Керченском колледже, доставят на лечение в московские больницы. Такое решение приняли московские специалисты, которые прилетели в Крым, чтобы проконсультировать пострадавших и определить дальнейшую тактику их лечения.

В результате стрельбы и взрыва, которые устроил 17 октября студент Керченского политехнического колледжа, погибли 20 человек, нападавший покончил с собой. Около 50 человек пострадали и были госпитализированы. Следственные органы предполагают, что "стрелок" Владислав Росляков готовился к преступлению не менее полутора лет.