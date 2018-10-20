Пожар в стрип-клубе "Машенька": горит 600 квадратов

В Томске горит стриптиз-клуб "Машенька". Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Более 100 посетителей эвакуированы, по предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный информированный источник, горит кровля здания, расположенного в "спальном" районе Каштак, на улице 79-й Гвардейской дивизии.

На месте работают пожарные подразделения. По информации РИА Новости, на пожаре работали 49 спасателей МЧС и 17 единиц техники. Движение по улице, на которой находится клуб, перекрыто.

Очевидцы сообщают в соцсетях, что дымом от пожара затянуло близлежащие многоэтажные дома.