Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
20 октября 201822:45

Найдены фрагменты тел летчиков упавшего Л-39

http://wartools.ru

Известно, где находятся фрагменты тел летчиков самолета Л-39. 20 октября осуществлялся подъем останков обоих погибших летчиков.

Л-39 потерпел крушение и упал в воду возле населенного пункта Должанская Краснодарского во время тренировочного полета.

Причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Для подъема обломков фюзеляжа в район проведения поисковой операции направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота с подъемным механизмом, передает РИА Новости.

Утром работы будут продолжены, передает "Интерфакс".

Сейчас

20:55

Пожар в стрип-клубе "Машенька": горит 600 квадратов

19:46

Умер нидерландский экс-премьер Вим Кок

18:51

Взрыв на "Авангарде": главному инженеру предъявлено обвинение

17:10

Там, где ходят бомжи: в Керчи нашли место тренировок Рослякова

16:43

Главный кадровик ГИБДД попался на растрате

15:15

Дарья Касаткина стала чемпионкой Кубка Кремля-2018

15:14

Раскольники заявили, что подчинили себе две главные лавры Украины

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Массовое убийство в Керчи: Росляков превратил в полигон окрестности своего дома

Массовое убийство в Керчи: Росляков превратил в полигон окрестности своего дома

1 час назад
Пожар в стрип-клубе "Машенька" удалось локализовать

Пожар в стрип-клубе "Машенька" удалось локализовать

16 минут назад
Убийство с расчлененкой: полетели генеральские головы

Убийство с расчлененкой: полетели генеральские головы

3 часа назад
Вступили в силу новые правила восстановления прав

Вступили в силу новые правила восстановления прав

4 часа назад
Расправа в консульстве: Меркель требует больше информации

Расправа в консульстве: Меркель требует больше информации

1 час назад
"Не промах": NI оценил российские истребители

"Не промах": NI оценил российские истребители

58 минут назад
Актрисе Марине Поплавской в ДТП оторвало ноги

Актрисе Марине Поплавской в ДТП оторвало ноги

4 часа назад
Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

Нужна помощь: Илью Фота спасет операция на сердце

15.10.2018 08:29
В Мавзолей Ленина вызвали скорую

В Мавзолей Ленина вызвали скорую

3 часа назад
Взрыв на "Авангарде": главному инженеру предъявлено обвинение

Взрыв на "Авангарде": главному инженеру предъявлено обвинение

3 часа назад
Главный кадровик ГИБДД попался на растрате

Главный кадровик ГИБДД попался на растрате

5 часов назад
Названы лучшие в мире аэропорт и авиакомпания

Названы лучшие в мире аэропорт и авиакомпания

39 минут назад
Лондонский "Марш за будущее" собрал 670 тысяч противников Brexit

Лондонский "Марш за будущее" собрал 670 тысяч противников Brexit

12 минут назад
Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Своё".

Как создать свое фермерское хозяйство? Истории успеха. Всероссийская перепись фермеров "Своё".

19.10.2018 18:44
Премьера на "России 1": Сергей Безруков сыграл сложнейшую роль в карьере

Премьера на "России 1": Сергей Безруков сыграл сложнейшую роль в карьере

18.10.2018 21:25
Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

Премьера осени: на "России" выходит многосерийная драма "Ненастье"

18.10.2018 16:07
"Ювентус" потерял первые очки в чемпионате Италии

"Ювентус" потерял первые очки в чемпионате Италии

1 час назад
ЛНР пригрозила сбивать авиацию ВСУ

ЛНР пригрозила сбивать авиацию ВСУ

2 часа назад
Смертельный номер в "Немецкой слободе". Расследование Эдуарда Петрова

Смертельный номер в "Немецкой слободе". Расследование Эдуарда Петрова

2 часа назад
201
Керченский колледж восстановят после взрыва с расстрелом

Керченский колледж восстановят после взрыва с расстрелом

2 часа назад
Футболист Денис Черышев избежал серьезной травмы

Футболист Денис Черышев избежал серьезной травмы

2 часа назад
Умер нидерландский экс-премьер Вим Кок

Умер нидерландский экс-премьер Вим Кок

2 часа назад
КХЛ. "Спартак" нанес поражение "Словану"

КХЛ. "Спартак" нанес поражение "Словану"

3 часа назад
Кардиологи рассказали, как можно продлить жизнь сердечникам

Кардиологи рассказали, как можно продлить жизнь сердечникам

3 часа назад
Американцы путают Россию с Испанией, а Узбекистан - с Данией

Американцы путают Россию с Испанией, а Узбекистан - с Данией

4 часа назад
"Уфа" и "Рубин" выдали безголевую ничью

"Уфа" и "Рубин" выдали безголевую ничью

4 часа назад
Освобожденный Бочкарев вернулся из Осло в Москву

Освобожденный Бочкарев вернулся из Осло в Москву

4 часа назад
Индонезия не боится санкций и ждет Су-35

Индонезия не боится санкций и ждет Су-35

4 часа назад
Жозе Моуринью едва не подрался с Маурицио Сарри

Жозе Моуринью едва не подрался с Маурицио Сарри

4 часа назад
Очевидец снял падение гимнастки на цирковом фестивале в Новокузнецке

Очевидец снял падение гимнастки на цирковом фестивале в Новокузнецке

4 часа назад
Отчет и рекомендации по "Союзу" утвердят 30-го

Отчет и рекомендации по "Союзу" утвердят 30-го

5 часов назад
Один диагноз на двоих: у Рыбина и Сенчуковой - рак

Один диагноз на двоих: у Рыбина и Сенчуковой - рак

5 часов назад
У британского парламента собрались полмиллиона противников Brexit

У британского парламента собрались полмиллиона противников Brexit

5 часов назад
Съездивших в Крым норвежцев раскритиковали на родине

Съездивших в Крым норвежцев раскритиковали на родине

5 часов назад
КХЛ. "Трактор" дожал "Авангард", а "Сибирь" разгромила минское "Динамо"

КХЛ. "Трактор" дожал "Авангард", а "Сибирь" разгромила минское "Динамо"

5 часов назад
Херсонские депутаты лишили русский статуса регионального языка

Херсонские депутаты лишили русский статуса регионального языка

6 часов назад
Камера запечатлела момент жестокого убийства на юго-западе Москвы

Камера запечатлела момент жестокого убийства на юго-западе Москвы

6 часов назад
Киевлян обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

Киевлян обязали доплатить за газ из-за отсутствия горячей воды

6 часов назад
Новая набережная соединит Москву-Сити и Фили

Новая набережная соединит Москву-Сити и Фили

6 часов назад
РПЦ объявила Варфоломея раскольником

РПЦ объявила Варфоломея раскольником

6 часов назад
Братьям Кличко поставили "голый" памятник

Братьям Кличко поставили "голый" памятник

7 часов назад
Раскольники заявили, что подчинили себе две главные лавры Украины

Раскольники заявили, что подчинили себе две главные лавры Украины

7 часов назад
Хабиров уверен в своих силах

Хабиров уверен в своих силах

7 часов назад
На месте крушения Л-39 нашли фрагменты тела

На месте крушения Л-39 нашли фрагменты тела

10 часов назад
"Курица в наушниках" проигнорировала кортеж Лукашенко. Видео

"Курица в наушниках" проигнорировала кортеж Лукашенко. Видео

10 часов назад
Футболист сборной России вошел в топ Dota 2

Футболист сборной России вошел в топ Dota 2

5 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 20 октября 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 20 октября 2018 года

11 часов назад
Главная проблема лучевой терапии рака решена

Главная проблема лучевой терапии рака решена

11 часов назад
Художник превратил диснеевских принцесс в маленьких мальчиков

Художник превратил диснеевских принцесс в маленьких мальчиков

12 часов назад
От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size

От откровенных съемок до анорексии: 5 историй самых успешных моделей plus size

19.10.2018 15:55
Как выбрать очищающий гель для проблемной кожи

Как выбрать очищающий гель для проблемной кожи

19.10.2018 15:51
Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы

Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы

19.10.2018 12:13
Жителям Москвы предложат самим выбрать место для парковок

Жителям Москвы предложат самим выбрать место для парковок

19.10.2018 10:06
Наши маршруты. Остров Калининград

Наши маршруты. Остров Калининград

18.10.2018 16:28