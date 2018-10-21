Площадь пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе растет

По информации пресс-службы МЧС России, площадь пожара на металлургическом заводе "Электроцинк" во Владикавказе растет и к настоящему времени достигла 1000 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что возгорание возникло в помещении цеха электролиза в ночь на воскресенье. Первоначально площадь пожара составила 650 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли цеха и части стены.

В ходе тушения огня погиб пожарный, еще двое пострадали. Среди работников завода погибших и пострадавших нет, передает ТАСС. Стало известно имя пожарного, погибшего при ликвидации пожара. Это командир отделения Пожарно-спасательной части 91 Александр Ермаков, осуществлявший разведку горящего цеха. Двое других пожарных, Роман Щепановский и Важа Чебакаури, получили травмы. Один из пострадавши в настоящее время проходит обследование в больнице.

Завод "Электроцинк" – одно из ведущих российских предприятий цветной металлургии, крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии. Он входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК). На предприятии работают около 1,8 тысячи человек. Завод производит цинк, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы, сообщает РИА Новости.