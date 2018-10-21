Убийство в консульстве: Кушнер "ослепил" Трампа

Международная федерация журналистов требует санкций против Эр-Рияда из-за гибели Джамаля Хашогги. В Лиге арабских государств, напротив, просят не политизировать дело о смерти оппозиционного журналиста. Убийство обозревателя The Washington Post — по-прежнему тема номер один для прессы по всему миру.

- Нужно провести тщательное, достойное доверия и прозрачное расследование, которое прольет свет на обстоятельства убийства. Виновные должны быть наказаны.

Почти неотличимые друг от друга, такие комментарии о гибели Джамаля Хашогги приходят со всего мира. Найти ответы на все вопросы призывают в Дании и Японии, Франции и Великобритании. В защиту официальной версии Эр-Рияда о событиях 2 октября в стамбульском генконсульстве Саудовской Аравии пока высказалась только Лига арабских государств.

Все чаще звучит слово "санкции" — именно на них настаивает Международная федерация журналистов. Ограничительные меры пока никто не ввел, но о них все чаще говорят. Так, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что не видит оснований для поставок оружия Саудовской Аравии, пока идет расследование. А канцлер Меркель, выступая перед сторонниками накануне региональных выборов, порассуждала о свободе и о том, что случается, когда ее нет.

"В 89-м году мы вышли на улицы, потому что хотели свободы мнения, прессы, религии в конце концов. И нет коллективной ответственности, когда один родственник говорит что-то — из-за него трое детей из его семьи теряют право учиться. И взгляните на мир! Сейчас мы говорим о Саудовской Аравии и ужасных событиях, обстоятельства которых до сих пор неясны, и которые мы, конечно, требуем объяснить", — заявила бундесканцлер.

Больнее чем по кому-либо скандал с гибелью Хашогги, пожалуй, бьет по администрации США. До промежуточных выборов в Конгресс чуть больше двух недель, и демократы выдвигают такие фантастические версии случившегося, что в них не верит даже CNN.

"Есть сообщения о том, что Джаред Кушнер мог совместно с американской разведкой составить список целей, врагов, который передали принцу Мухаммеду, и он действовал по этому списку. И одним из тех, кого внесли в этот список, был господин Хашогги", — заявил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро.

- Я хочу подчеркнуть для наших телезрителей, что мы о таком не сообщали, и я не знаю, где вы взяли эту информацию.

- Но я видел такие сообщения!

О роли зятя президента Джареда Кушнера в связи с исчезновением и гибелью Хашогги пишут много, напоминая: советник Трампа по Ближнему Востоку в отличных отношениях с принцем Мухаммедом. Американский президент уже не первый день анонсирует телефонный разговор с наследником саудовского престола. Дональд Трамп допустил, что Мухаммед бин Салман мог не знать об убийстве в Стамбуле.

Глава Белого дома в очередной раз повторил, что Саудовская Аравия сделала верный первый шаг в расследовании, и напомнил про угрозы для многомиллиардных контрактов. Впрочем, как-то реагировать, видимо, придется, признал Трамп.

"Есть 450 миллиардов, из которых 110 — это заказ на поставку вооружений. Думаю, для нас это означает более миллиона рабочих мест. Они могут покупать вооружение у кого угодно, и отмена таких контрактов ударит по нам больнее, чем по ним. Есть и другие варианты, включая санкции", — заявил президент США.

Между тем репортерам The Washington Post удалось узнать: в Белом Доме сомневаются в той версии гибели Хашогги, на которой настаивает Эр-Рияд. Источники издания сообщают, что Дональд Трамп просто ослеплен мнением своего зятя о саудовском принце, и эта дружба сделала администрацию уязвимой. Трамп, уверяют источники, к ситуации относится очень чувствительно и пока сам не знает, как надо реагировать.