Украина усиливает свои военно-морские силы в Азовском море сторожевым кораблем проекта 205П BG-32 "Донбасс". Катер прошел переоборудование и очистку систем и механизмов. Усилены его защита и вооружение, отныне на корабле стоят две спаренные 30-миллиметровые артиллерийские установки, крупнокалиберные пулеметы и сбрасыватели глубинных бомб. "Донбасс" считают "одной из самых мощных единиц украинских сил".

Так так украинский ВМФ не способен впрямую противостоять российскому, Украина делает ставку на "небольшой, но эффективный" флот подобно Норвегии и Израилю.

Ранее бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил о необходимости минирования Азовского моря. Таким образом Гайдук рекомендует защитить побережье от "потенциальной высадки российского десанта".

Гражданские суда смогут безопасно проходить минные поля только в составе караванов в сопровождении военных украинских моряков.

Как написал американский журнал The American Conservative, США бессмысленное помогать Украине усиливать военно-морскую базу на Азовском море, потому что российский флот справится с украинскими кораблями и базой за " считанные минуты". Помня, что Черное море "исторически российское", помощь Украине американского флота бесполезна, отмечает издание.