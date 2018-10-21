В Германии появилась ксенофобская реклама детского сада

В Германии детский сад в фешенебельном гамбургском районе Веллингсбюттель решил привлечь родителей, указав в своей рекламной брошюре среди своих плюсов немногочисленность детей из семей мигрантов среди своих подопечных. Заявлено, что большая часть родителей, дети которых посещают учреждение, являются самозанятыми — это юристы, врачи, организационные консультанты, брокеры, владельцы бизнеса.

Многие семьи живут в собственных домах, таунхаусах или особняках, говорится далее в проспекте, после чего идет фраза: "Из семей иммигрантского происхождения лишь немногие пользуются нашими услугами". Рядом размещена фотография светловолосого голубоглазого мальчика по имени Финн.

По словам пресс-секретаря учреждения Катрин Гейер, руководство детского сада пыталось описать социальную структуру района, где он находится, но при этом "была выбрана вводящая в заблуждение формулировка". Фразу о семьях иммигрантов обещано немедленно удалить, сообщает издание Focus.

"Это успех, — говорит переехавшая недавно в Гамбург молодая пара, которая и обратила внимание на злополучную фразу. — Но мы все равно не отдадим нашего ребенка в детский сад, где гордятся отсутствием у них детей иммигрантов".