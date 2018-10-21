Прорыв дамбы в Хакасии: волной чуть не смыло целую улицу
В Хакасии прорвало дамбу в селе Московское. Вода затопила целую улицу. Жители нескольких домов эвакуированы, все они временно переехали к родственникам и соседям. На месте работает тяжелая техника. В село уже приехал врио главы республики Михаил Развозжаев.
Сильнейшая волна едва не смыла целую улицу в хакасском поселке Московский. Накануне вечером люди услышали шум, а через мгновение огороды, хозяйственные постройки и дома начали наполняться водой.
"Шумит, шумит, к окну подхожу — а по палисаднику вода идет! — рассказывает Владимир Петров. — Только вышли на асфальт — она все тут залила!"
Половина огорода обвалилось в пропасть, стену в гараже снесло бурным потоком воды. Соседи вовсе лишились всего имущества. После потопа в негодность пришло жилье, испорчена мебель, одежда, бытовая техника. На время, пока будут восстанавливать дом, семью приютили друзья.
"Я выскочил, в чем был, меня прямо волной ударило. Я схватил, что было, выбирался — по пояс вода", — говорит Сергей Янгов.
Наводнения в это время года никто не ожидал — тем более, что в регионе сейчас стоит сухая погода. Поэтому к приходу большой воды люди не готовились. Как выяснилось, паводок произошел из-за прорыва дамбы — она сдерживала небольшое озеро, которое находится рядом с поселком. Сейчас прямо посередине дамбы зияет огромная дыра, а озеро практически исчезло. Водой залиты все поля, лес и поселковые улицы.
Для ликвидации последствий к месту прорыва стягивают тяжелую технику. Грузовиками подвозят материал, которым засыпают гигантскую промоину.
На месте происшествия работает временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Развозжаев. Уже установлено, что у этого ЧП есть виновники: плотина разрушилась из-за нарушений при ремонте гидросооружения. Рабочие самовольно пробили отверстие в дамбе, чтобы осушить озеро, но силу напора не рассчитали. Комиссия оценивает ущерб, который нанесен наводнением. Решено, что все потерпевшие получат денежную помощь.
"Идет составление всех необходимых актов, документов. Объявлен режим республиканского ЧС. Будем возмещать ущерб. Но еще раз говорю: моя позиция — вина полностью на подрядчике, значит, все средства, потраченные республикой, будут взысканы с подрядчика", — сказал Леонид Развозжаев.
Устранять последствия рукотворного наводнения будут не один день. Кроме ремонта дамбы нужно оказать помощь пострадавшим людям. Власти региона пообещали, что уже в ближайшее время будут проведены денежные выплаты.
Сейчас
"Электроцинк" потушили
Картина дня
-
У керченского стрелка мог быть сообщник
- Обвинения в адрес России: США обошлись даже без highly likely
- Убийство в консульстве: Кушнер "ослепил" Трампа
- Пенсионер застрелил сыновей из обреза и убил себя
- Украина отправит в Азовское море "мощнейший" катер
Самое читаемое
-
В 39 лет умер актер Дмитрий Солодовник
- Керченская трагедия: труп Рослякова никому не нужен
- Актрису "разорвало на части": видео с места ДТП с Поплавской
- Чтобы купить дробовик, Росляков обокрал бабушку
- В Подмосковье ищут родителей потерявшегося годовалого мальчика
Авто.Вести.Ru
-
Роскошный BMW X7: все подробности и российские цены!
- Где подешевеет ОСАГО? Страховщики назвали регионы
- Для дорог: "Урал" начал продажи новых версий грузовиков Next (есть цены!)
- Названы самые аварийные автомобили России
- Названы цены на вседорожный Lada Xray Cross
Экономика
-
Как Россия и Китай избавляются от доллара
- Топ-10 лучших авиакомпаний мира
- Россия призвала ООН дать оценку захвату российской дипсобственности со стороны США
- Предотвратить природные катастрофы: 5 решений от Билла Гейтса
- Может ли дело Хашогги лишить власти саудовского принца?
Недвижимость
-
Шнур и Матильда избавляются от прошлого
- Королеву Елизавету хотят выселить из дворца
- Россиянам предложили оплачивать долги соседей
- Ставки растут: брать ли ипотеку?
- Жилой район превратили в свалку
- Назван главный загрязнитель планеты
Вести.Медицина
-
Мужчина съел мозг белки и умер
- 8 способов заснуть (и выспаться), в которые верят ученые
- Сезонная депрессия передается по наследству. Но ее можно предотвратить
- Месяц трезвости: что произойдет, если отказаться от алкоголя на 30 дней
- Боли в спине, слабый иммунитет и проблемы с сексом: как стресс влияет на тело
Вести в 20.00
-
"Свидетели Иеговы" повлияли на керченского убийцу
- Кокорин и Мамаев не убедили суд
- В Америку пришел Гондурас
Москва 24
-
Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду
- Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя МВД
- Столичная полиция проверяет информацию о домогательствах таксиста к гражданке Франции
- Водитель сбил женщину с ребенком и усадил их на обочине
- Пенсионер выжил после падения под поезд на станции "Тверская"
Вести.Hi-tech
-
iPhone XS уступил по качеству камер "китайцу"
- Google реализовала управление Android-смартфоном без рук
- Windows 10 получила большое обновление. Что в нем нового?
- Huawei выпустила в России "убийцу MacBook Pro"
- Все о "доступном" айфоне, который дороже всех конкурентов
Вести-Москва
-
Собянин рассказал о развитии транспорта и медицины в столице
- Эвакуацией машин в Сергиевом Посаде заинтересовалась прокуратура
- Автовладельцев выживают из гаража на юго-востоке Москвы
- Сколько времени будут искать мать щелковского подкидыша?
- Погодная аномалия: такая осень бывает раз в жизни
- Выходные в столице: рай для букиниста, школа икебаны и фестиваль мультфильмов
Вести.Стиль
-
Какое платье выбрать невестам в 2019 году
- Зачем нам позитивное мышление
- Макияж с подиума: 5 главных трендов сезона
- Безопасный туризм: топ-5 направлений для девушек, путешествующих самостоятельно
- Как ухаживать за волосами в холодное время года
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Психологи выяснили, какой поступок является самым романтичным для женщин и мужчин
- Учёные записали жутковатые сейсмические "завывания" ледника Росса
- Как изменится продолжительность жизни людей во всём мире в 2040 году
- В Китае испытан самый большой в мире беспилотный транспортный самолёт
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"