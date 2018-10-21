Комедия про блокаду Ленинграда может выйти к 75-летию ее снятия

Что думают о комедии про блокаду в Городе-Герое на Неве?

Первая реакция — отторжение. Пикеты — на Малой Морской у управления Минкультуры и на Невском, возле блокадной таблички.

"Мы стоим здесь второй день, и к нам подходят люди и спрашивают, где оставить свою подпись против этого фильма?" – рассказал Александр Маликов, руководитель Санкт-Петербургского отделения "Молодая гвардия "Единой России".

Отказать картине в прокатном удостоверении уже призывают в Думе и Российском военно-историческом обществе. Идея фильма, жанр которого режиссером определен как комедия, вызывает оторопь.

"Это блокадный Ленинград. Семья, живущая на особом положении. То есть у них к празднику все готово. Стоит огромная елка, наряженная красивыми игрушками. На столе скоро будут курица и шампанское. Неприятности начинаются, когда в доме появляются двое незваных гостей, один из которых очень голоден", — рассказал режиссер фильма Алексей Красовский, обращаясь к спонсорам.

Свою картину Красовский изначально собирался снимать на пожертвования. Но из желаемых полутора миллионов собрал только 127 тысяч 70 рублей. Пришлось вложить собственные деньги. Теперь в Интернете продают хлопушку с автографами за 200 тысяч, сценарий — за 100 и даже завтрак с режиссером. Бесплатно можно увидеть отрывок будущей кинокартины.

Ни режиссер, ни оператор, никто из шести задействованных актеров не согласились на интервью. Но очевидно, что на провокацию шли осознанно.

Историкам теперь интересно, откуда в Ленинграде 31 декабря 1941 года не только курица и шампанское, но даже элементарное: свет, вода, отопление?

"Показывают женщину в красивом платье. То есть там тепло. Тепла не было! Потому что не было центрального отопления, был мрак. Каждый день город бомбили, поэтому стекла или были разбиты, или там были ветра, на улице было очень холодно. То есть та картинка, которую нам показывает автор — это бесстыдство, невежество!" – считает Геннадий Москвин, председатель исторического клуба Ленинградской области.

Анне Богдановой к тому Новому году было 15. И у них было праздничное блюдо — хряпа. Это не идущие в пищу верхние листы капусты, которые мама по осени собрала в совхозе "Ручьи".

"Уже за неделю до Нового года мы сутками стояли в очереди, уходили погреться и опять приходили. Мы отоварили все свои карточки. Мама из этой хряпы щи наварила", — вспоминает блокадница. Хряпа и спасла всю семью. Ею делились с родными, соседями. На краю жизни ленинградцы все же помнили о милосердии.

У Валентины Качалевой на усиленном питании была мама — у нее выявили вторую степень дистрофии. "Если даже маму на усиленное питание включили на заводе, то, наверное, наши партийные руководители получали несколько больше, но я не думаю, что у них была возможность так питаться, как показывают в фильме. И я не понимаю, зачем это показывать", — признается блокадница.

В годы блокады в Смольном на казарменном положении — военное и партийное руководство, продовольственная комиссия и комиссия по эвакуации. В музее с той поры сохранились пара фотографий, справка с данными о смертности, портрет Жданова. Полнота — следствие диабета, но слухи удивительно живучи — о том, что ему ежедневно в блокадный город истребителем из Москвы доставляли икру и персики, что в кабинете пахло сладким, а у дверей валялись корки апельсина и засохшие булочки.

"Говорили, что бегемотицу спасали – она, кстати, пережила блокаду — чтобы Жданов мог питаться ее молоком. На фоне таких сплетен и многое другое ставится под сомнение", — сказала Наталья Феоктистова, заведующая научно-просветительским отделом историко-мемориального музея "Смольный".

Одно из немногих свидетельств на этот счет оставил журналист The New York Times Гаррисон Солсбери, наблюдавший ленинградских руководителей за работой. "Питались они несколько лучше остального населения. Жданов и его сподвижники, как и фронтовые командиры, получали военный паек: 400, не более, граммов хлеба, миску мясного или рыбного супа и по возможности немного каши. К чаю давали один-два куска сахара. Никто из высших военных или партийных руководителей не стал жертвой дистрофии. Но их физические силы были истощены. Нервы расшатаны, большинство из них страдали хроническими заболеваниями сердца или сосудистой системы. У Жданова вскоре, как и у других, проявились признаки усталости, изнеможения, нервного истощения", — пишет Солсбери в своей книге.

Те, кто пытаются доказать теорию о жировании элит в блокадном Ленинграде, чаще всего приводят в пример фотографии, которые были сделаны корреспондентом ТАСС Александром Михайловым. Аннотация гласит: "Товарищ Абакумов проверяет качество выпечки венских изделий. Дата: 12 декабря 1941 год. Блокадный Ленинград". Это действительно не укладывается в голове: какие ромовые бабы, когда люди умирают от истощения?! Так родился миф о том, что пирожные изготавливали для Смольного и лично Жданова. Но если обратиться к документам, выясняется: снимки были сделаны и опубликованы с тем, чтобы показать и стране, и врагу, что Ленинград жив, он не сдается. Вот еще фото из этой серии, на нем — рабочие ленинградских военных заводов. А кондитерские фабрики действительно работали всю блокаду — продукцию изготавливали для отправки на фронт, в госпитали и для населения.

В блокадных дневниках встречаются как минимум два воспоминания об этих пирожных. И тоже от декабря 1941-го: "В буфете продавались ромовые бабы по карточкам. К празднику нам выдали вместо хлеба по ромовой бабе и по кильке"

И в блокадном Ленинграде было место смешному. Но получится сейчас выпустить такую комедию, которая не оскорбит память?

"Комедии способны лечить. Они, конечно, не решают вопрос и не исцеляют раны памяти, но они снимают некое воспаление, действительно десакрализируют все это. Сколько можно мучиться от этих ран?" – считает публицист Александр Невзоров.

"Да, выходили у нас комедии еще во время войны. Вспомним "Небесный тихоход", знаменитый фильм "Женя, Женечка и "Катюша". Но понимаете, в чем дело, это вещи, которые рассказывали о подвиге людей прежде всего", — отметил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.

Фильм "Праздник" сейчас на стадии монтажа и озвучания. Он может выйти в прокат зимой — к 75-й годовщине полного снятия блокады.

"Если этот фильм причинит боль нашему поколению и лично мне, я плюну просто режиссеру в лицо, честно могу сказать. Потому что это недопустимо! Я всю блокаду пережила в Ленинграде. Это моя умершая сестра, бабушка, которую убило осколком, папа, который на Пискаревском кладбище лежит. Этот танец на костях недопустим!" – уверена народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

В Министерстве культуры заявили, что решение насчет прокатного удостоверения будет принято в соответствии с действующим законодательством.