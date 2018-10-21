Аврил Лавин и Сельма Блэр рассказали о своих тяжелых болезнях

Канадская певица Аврил Лавин рассказала журналу Billboard о своей борьбе с болезнью Лайма — инфекционным заболеванием, переносчиками которого являются клещи. По словам 34-летней Лавин, долгие два года она провела в постели, принимая прописанные ей врачами многочисленные антибиотики и противомалярийные средства с целью преодолеть болезнь, не имеющую стандартного способа лечения.

Теперь певица считает своим долгом помогать людям узнать больше о болезни Лайма. Светлой стороной в истории своего долгого восстановления из беспомощности Лавин считает то, что у нее было время жить, а не функционировать, как машина, между студиями звукозаписи и гастрольными турами. "Это мой первый перерыв с тех пор, как мне было 15", — говорит она. И именно в этот тяжелый период борьбы с болезнью появилась ее песня Head Above Water ("На плаву").

Тем временем 46-летняя американская актриса Сельма Блэр рассказала в "Инстаграме" о том, что страдает от рассеянного склероза — болезни, диагностированной у нее в середине августа. Актриса, известная, в частности, по фильмам "Хеллбой" и "Хеллбой II: Золотая армия", пишет, что благодарна своим близким за поддержку и своим продюсерам за то, что у нее есть чудесная работа, несмотря на проблемы с памятью и координацией движений.

Кстати, в комментариях к ее сообщению один из пользователей пишет, что многим людям ошибочно диагностируют рассеянный склероз, тогда как на самом деле они страдают от болезни Лайма.

Не обходят болезни в последнее время и российских артистов: на днях стало известно, что 72-летний певец и композитор Вячеслав Добрынин уже несколько дней лежит в больнице, музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали, что им поставили смертельный диагноз — рак кожи, попала в больницу певица Анита Цой, а певица Наталья Ионова, выступающая под творческим псевдонимом Глюк'oZa, перенесла операцию на ноге. А чуть больше недели назад попал в больницу с острым панкреатитом музыкант Стас Пьеха.