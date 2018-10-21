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Дело саудовского журналиста 1 час назад

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21 октября 201819:07 Виталий Кармазин

Журналиста WP расчленили живьем

фото: Википедия

Саудовская Аравия, наконец, внесла ясность в вопрос об исчезновении обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги. Он действительно мертв. Хашогги уже давно работал в США и жестко критиковал власти королевства.

Эксклюзивные кадры. Задний двор резиденции сбежавшего генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Сняты с соседней территории. Во дворе поместья — собственный бассейн, беседка и тележка с дровами. Через 10 дней после убийства Хашогги в саду, где, предположительно, закопали тело журналиста, генконсул жарил шашлыки. Компанию из десяти человек обслуживал соседний ресторан. Об этом рассказал русскоговорящий официант.

Генконсул Мохаммад аль-Атаиби, скорее всего, кормил делегацию следователей из Саудовской Аравии, которая спешно прилетела в Стамбул после разразившегося скандала. Они должны были подготовить здание консульства и резиденции к проведению обысков турецкой стороной.

Сразу после приезда саудовской делегации генконсул собрал вещи и спешно покинул страну. В тот момент турецкие следователи уже смогли попасть внутрь резиденции. Приехавшие криминалисты работали по трем направлениям: осмотрели здание, обыскали машины и побывали на заднем дворе, где, по некоторым данным, и может быть захоронено тело Джамаля Хашогги.

Следователи специально дождались вечера, чтобы в темноте было легче искать следы. Для обнаружения капель крови криминалисты использовали вещество люминол. Из консульского сада были изъяты пробы грунта. Полиция провела раскопки и в так называемом Белградском лесу в пригороде Стамбула, куда тело могли перепрятать. Все это время саудовская сторона отрицала свою причастность к исчезновению Хашогги.

Позже королевство прояснило свою позицию по делу: "Предварительное расследование исчезновения подданного Саудовской Аравии Джамаля Хашогги показало, что дискуссия с людьми, которых он встретил в консульстве в Стамбуле, привела к драке, которая стала причиной его гибели, да упокоится его душа. Гособвинение продолжает расследование и проводит допрос 18 подозреваемых, которых арестовали в связи с преступлением".

И тут версии двух сторон расходятся. В королевстве говорят о ряде неконтролируемых сотрудников в спецслужбах, которые по своему усмотрению инициировали допрос журналиста, закончившийся его гибелью. Турецкая сторона считает, что Хашогги пытали. По данным британской Mirror, все началось в кабинете консула. Журналиста якобы выволокли в соседнее помещение и повалили на стол, где вкололи жертве неизвестное вещество. Как пишет газета Yeni Safak, турецкие спецслужбы обладают записью с Apple Watch Хашогги, на которой слышно, что журналисту отрубали пальцы. Весь процесс экзекуции занял не более 7 минут.

"А где его тело? Очень много вопросов, на которые пока нет ответа. Мир же не сошел с ума! Мы же все понимаем", — сказал Туран Кышлакчы, друг Хашогги, глава Ассоциации турецко-арабских медиа.

Тело, по данным СМИ, расчленили. Предположительно, делал это Салах Мухаммед аль Тубаиги, глава судебно-медицинской экспертизы в Департаменте безопасности Саудовской Аравии.

"Источник заявил, что мистер Тубаиги слушал музыку в своих наушниках, когда разрезал тело еще дышавшего Хашогги. Своим сообщникам он посоветовал сделать то же самое, объяснив: "Когда я выполняю такую работу, слушаю музыку. Вам следует поступать так же", — пишут СМИ.

Части тела Хашогги то ли растворили в кислоте, то ли увезли в резиденцию консула. А чтобы скрыть следы самого преступления в здании консульства, похоже, еще и сделали ремонт.

Турецкие службы через местные СМИ опубликовали список из 15 человек, прилетавших в Стамбул в день исчезновения Хашгоги. Все — саудиты. Один из них — лейтенант ВВС Мешаль Саад аль Бостани — после возвращения в Саудовскую Аравию погиб в результате странного ДТП. The New York Times выяснила, что еще четыре подозреваемых могли быть связаны с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, якобы работали в его охране. Некоторые из них попали на запись камер наблюдения в тот момент, когда входили в консульство за три часа до визита Хашогги.

В арабском мире убитый журналист хорошо известен. Его дед — личный врач Абдель Азиза, основателя современной Саудовской Аравии. А дядя Аднан — своенравный миллиардер. Он слыл самым богатым человеком в мире благодаря оружейным контрактам. Джамаль Хашогги выбрал карьеру журналиста. Питал особую симпатию к другу детства Усаме бен Ладену, возглавлял государственные СМИ и пользовался покровительством принца Турки, который в 2016 году попал в немилость.

Уже тогда Хашогги отметился рядом критических высказываний в адрес Трампа, которого новый наследный принц бин Салман видел союзником в борьбе с Ираном. С 2017 года Хашогги имел вид на жительство в Америке, на что многие мировые издания указывают Дональду Трампу, требуя хоть какой-то внятной реакции на убийство. Но Трамп уже заявил: версия Саудовской Аравии кажется убедительной. К чему какие-то санкции?

"Я не хочу смотреть в глаза главам Boeing и Lockheed Martin и говорить: "Кстати, мы заберем у вас прибыль в 25 миллиардов". Они говорят, что была драка. В ближайшее время они представят нам полный доклад. Уже арестовано много людей, и это — хороший первый шаг. У нас есть вопросы, мы будем работать по этой теме вместе с Конгрессом. Я предпочел бы, чтобы мы не использовали в качестве возмездия отмену контрактов на 110 миллиардов, ведь это означает потерю 600 тысяч рабочих мест", — подчеркнул Трамп.

"Это позор для тех, кто лоббирует эти контракты. Мы надеемся, что простые американцы и Конгресс будут противостоять этому лобби. Это нужно остановить!" – уверен Туран Кышлакчы.

"Турции нужно проявить очень тонкий подход. Тем более в плане ответных действий. Не забывайте, что в Саудовской Аравии находится Мекка и каждый год миллионы мусульман со всего мира отправляются в хадж", — отметил один из турецких журналистов.

Что касается расследования, то тело Хашогги до сих пор не найдено. Где оно, могли бы ответить те самые 18 задержанных. Но есть проблема. Фактически Хашогги — гражданин Саудовской Аравии — был убит в здании консульства, то есть на территории Саудовской Аравии, другими саудитами, а потому ни о какой депортации задержанных в какую-либо третью страну не может быть и речи. Это дело, согласно всем международным стандартам, должна расследовать сама Саудовская Аравия.

Текст: "Вести недели"

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