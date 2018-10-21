Эрдоган пообещал поделиться подробностями расправы над Хашогги

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал предать огласке подробности гибели оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Он намерен выполнить обещание в ближайший вторник на встрече парламентской группы Партии справедливости и развития, пишет "Интерфакс". По словам Эрдогана, власти Турции "ищут справедливости".

В свою очередь, глава Минфина США Стивен Мнучин предостерег мировое сообщество от поспешных санкций против Саудовской Аравии. Мнучин призвал дождаться завершения расследования и точных знаний о том, что произошло. Из-за "неподходящего момента" высокопоставленный американский чиновник не приедет в столицу Саудовской Аравии на инвестиционную конференцию, но позже все же намерен посетить Эр-Рияд.

Власти Саудовской Аравии признали факт смерти Хашогги во время драки в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он пришел оформить документы на брак.