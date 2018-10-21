Среди жертв ДТП с автобусами на трассе А108 есть ребенок

В результате аварии в Московской области погибли четверо, среди них есть и ребенок.

Ранее сообщалось, что на территории Дмитровского района на трассе А108 произошла авария с участием ПАЗика и наполненного маршрутного такси.

Пострадали 13 человек, пятеро были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Двое находятся в очень тяжелом состоянии.

Еще восемь человек ждут госпитализации, остальные в отправке в больницу не нуждаются, передает ТАСС.