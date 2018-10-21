Отравившиеся лекарствами ставропольские школьники почувствовали себя лучше

Четверо из пяти школьников, которые отравились лекарствами в Изобильненском районе Ставропольского края, к середине дня в воскресенье почувствовали себя лучше. Они находились в реанимации в тяжелом состоянии, сейчас оно оценивается как средней тяжести.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона, в тяжелом состоянии пока остается один подросток. У четверых наблюдается положительная динамика, они находятся в сознании, с ними начали работать психологи.

Школьники в городе Изобильный отравились лекарственными средствами днем 19 октября. Их срочно отвезли в краевую детскую клиническую больницу в Ставрополе.

На место приезжал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он поручил проверить школы и аптеки Изобильного, а также взял ситуацию на личный контроль.

По этому факту возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, подростки приняли много лекарств для "получения одурманивающего эффекта".