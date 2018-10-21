Российский борец Сидаков завоевал золото чемпионата мира

Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль на проходящем в венгерском Будапеште чемпионате мира. В финальном поединке в весовой категории до 74 килограмм россиянин взял верх над грузином Автандилом Кентчадзе.

Схватка финалистов завершилась со счетом 2:2, однако победа Сидакову была присуждена как борцу, совершившему последнее результативное действие. Данный титул стал для 22-летнего российского борца первым в спортивной карьере.

Бронзовым медалистам стал представитель Узбекистана Бекзод Абдурахмонов и американец Джордан Барроуз. Мировое первенство завершится 28-го октября.