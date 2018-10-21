Российские фигуристы Загорски и Гурейро завоевали бронзу этапа Гран-при

Российская пара Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро завоевали бронзовые медали проходящего в американском Эверетте этапе Гран-при по фигурному катанию. Для представителей России этот подиум стал первым на этапах Гран-при.

По итогам произвольной программы российская пара получила от судей 108,08 балла. В совокупности с коротким танцем они заработали 181,38 балла. Этими показателями они улучшили свои прежние личные рекорды по набранным очкам – как за произвольный танец, так и за оба проката в целом (107,91 и 180,42 соответственно).

Первые два места заняли американские фигуристы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью, а также итальянцы Шарлен Гиньяр в паре с Марко Фаббри.